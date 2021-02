Trier

Zwei Verletzte bei Autounfall in Trier

Bei einem Autounfall in Trier sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Die beiden Fahrzeuge waren am Donnerstagabend an einer Kreuzung kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Eines der Fahrzeuge krachte gegen eine Ampel, die umkippte. Die 46-jährige Autofahrerin und der 22-jähriger Fahrer des anderen Wagens wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, da bislang unklar ist, welche Ampel zum Unfallzeitpunkt Rot zeigte.