Mutterstadt

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Weil ein Fuchs über die Autobahn lief und zwei Autofahrer deswegen stark bremsten, ist es im Rhein-Pfalz-Kreis zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten gekommen. Das teilte die Polizeiautobahnstation in Ruchheim am Montag mit. Den Ermittlungen zufolge waren die beiden Autofahrer auf der A65 Richtung Ludwigshafen unterwegs, als das Tier bei Mutterstadt über die Straße lief. Die Männer bremsten. Ein 56 Jahre alter Fahrer, der dahinter fuhr, konnte seinen Wagen nicht rechtzeitig stoppen und fuhr auf. Sein Auto überschlug sich und prallte gegen einen weiteren Wagen. Der 56-Jährige und ein 41-Jähriger wurden in ein Krankenhaus gebracht.