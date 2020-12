Archivierter Artikel vom 02.09.2020, 13:20 Uhr

Köln

Zwei Verdächtige in Rheinland-Pfalz in Missbrauchsfall

Bei der jüngsten Razzia zum Missbrauchsfall Bergisch Gladbach sind die Ermittler gegen zwei Verdächtige in Rheinland-Pfalz vorgegangen. Mehr als 50 Einsatzkräfte waren daran beteiligt, wie die Kölner Polizei am Mittwoch berichtete. Es seien Handys, Laptops und andere Datenträger sichergestellt worden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur waren ein Objekt im Raum Koblenz sowie eines in der nördlichen Pfalz durchsucht worden.