Mainz

Zwei Telefon-Hotlines für Betroffene nach Amokfahrt in Trier

Nach der Amokfahrt in Trier mit fünf Toten und vielen Verletzten steht künftig eine weitere Telefon-Hotline zur Verfügung. „Unsere eigens für diese Tat eingerichtete Notfall-Hotline zur psychosozialen Akutbetreuung wird stark frequentiert“, sagte der rheinland-pfälzische Opferbeauftragte Detlef Placzek am Donnerstag in Mainz. „Wir erkennen den Hilfebedarf und haben uns daher entschieden, eine weitere Nummer für die Betroffenen einzurichten.“