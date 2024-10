Ein Absperrband der Polizei. In Niederdürenbach in der Eifel (Kreis Ahrweiler) sind am Sonntagmorgen (20.10.2024) in unmittelbarer Nähe des Rodder Maars zwei Leichen gefunden worden. (zu dpa: «Zwei Tatverdächtige nach Leichenfund in Eifel festgenommen») Foto: Thomas Frey/DPA