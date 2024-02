Im öffentlichen Personennahverkehr laufen parallel zwei Tarifkonflikte – im kommunalen Busverkehr und im privaten Busgewerbe. So oder so führt beides zur gleichen Situation: Streiks. Am Montag standen in der Region Trier Busse still, in ganz Rheinland-Pfalz soll es in dieser Woche zu weiteren Arbeitsniederlegungen kommen, kündigt Verdi an.