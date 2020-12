Mainz

Zwei Syrer mit Behinderung aus Moria in Mainz eingetroffen

Nach monatelangem Engagement hat der Mainzer Verein Armut und Gesundheit in Deutschland die Ausreise von zwei jungen Syrern mit einer körperlichen Behinderung erreicht, die auf der griechischen Insel Lesbos festsaßen. Abdulkarim und Wael seien vor wenigen Tagen in Mainz angekommen, teilte der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert am Mittwoch mit. Trabert hatte im September, nach dem Brand des Flüchtlingslagers Moria, der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) die Situation dort geschildert und sie auch über das persönliche Schicksal der jungen Syrer informiert.