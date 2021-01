Homburg

Zwei Seniorinnen bei Wohnungsbrand verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in einem Wohnhaus in Homburg (Saarpfalz-Kreis) ist eine 90 Jahre alte Frau lebensgefährlich verletzt worden. Eine weitere Hausbewohnerin im Alter von 76 Jahren wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Brand war ersten Erkenntnissen zufolge am Montagabend durch Wachskerzen entstanden, deren Flammen auf einen Weihnachtsbaum übergriffen. Die beiden Bewohnerinnen versuchten über die Terrassentür aus der Untergeschosswohnung zu flüchten, kamen jedoch nur langsam voran und erlitten Verbrennungen. Beide wurden den Angaben zufolge ins Krankenhaus gebracht. Der Brand konnte gelöscht werden, das Haus ist laut Polizei derzeit jedoch nicht bewohnbar.