Zwei Schwerverletzte nach Kollision von Auto und Motorrad

Hillesheim (dpa/lrs) – Eine Autofahrerin und ein Motorradfahrer sind bei einem Zusammenstoß in Hillesheim (Vulkaneifel) schwer verletzt worden. Die 77-Jährige habe am Montagmorgen mit ihrem Wagen von einer Straße nach links abbiegen wollen, als ihr der 47-Jährige auf dem Motorrad entgegengekommen sei und die beiden Fahrzeuge zusammengestoßen seien, teilte die Polizei mit. Der Motorradfahrer wurde demnach zunächst gegen die Frontscheibe des Autos geschleudert und stürzte danach auf die Straße. Die Ursache der Kollision war zunächst unklar. Beide Beteiligte wurden in Krankenhäuser gebracht.