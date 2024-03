Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß in der Pfalz

Anzeige

Forst an der Weinstraße (dpa/lrs) – Bei einem Frontalzusammenstoß im pfälzischen Forst an der Weinstraße sind am Mittwoch zwei Autofahrerinnen in ihren Wagen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, prallte der Wagen einer 64-Jährigen auf der Bundesstraße 271 beim Linksabbiegen in eine Einmündung gegen das Auto einer 77-Jährigen. An beiden Wagen entstand laut Polizei Totalschaden. Die B271 musste in beiden Fahrtrichtungen für rund fünf Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr war den Angaben zufolge mit zahlreichen Kräften im Einsatz, um die Verletzten zu befreien. Die Ursache für den Unfall an der Einmündung zu einer Recyclinganlage war noch unklar.

