Zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoß zweier Autos

Zwei Autos stoßen im Gegenverkehr zusammen. Beide Fahrer werden schwer verletzt. Auch ein Kind war in einem der Fahrzeuge.

Neuhäusel (dpa/lrs) – Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf einer Bundesstraße bei Neuhäusel in der Nähe von Koblenz sind zwei Menschen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Ein acht Monate altes Kind sei zur vorsorglichen Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Demnach soll ein 37-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache am Montagmorgen mit seinem Auto auf die entgegenkommende Fahrbahn geraten sein. Er habe zunächst ein Fahrzeug gestreift und sei dann mit dem Auto einer 37-jährigen Frau und ihrem Kind zusammengestoßen, hieß es. Die Feuerwehr habe die Verletzten aus den Autos befreit. Die Bundesstraße war zeitweise gesperrt.

