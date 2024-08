Zwei Schwerverletzte bei Zusammenprall von Auto und Motorrad

Auf der Bundesstraße in Remagen prallen ein Auto und ein Motorrad zusammen. Beide Fahrer werden schwer verletzt. Was genau ist passiert?

Anzeige

Remagen (dpa/lrs). Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer und ein 85 Jahre alter Autofahrer sind bei einem Zusammenstoß auf der Bundesstraße 9 in Remagen schwer verletzt worden. Der 85-Jährige habe am Mittag auf die B9 abbiegen wollen, auf der der Motorradfahrer unterwegs gewesen sei, teilte die Polizei mit. Dabei sei es zu der Kollision gekommen. Die beiden Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Bundesstraße war für rund vier Stunden voll gesperrt. Ein Gutachter sei eingesetzt worden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.