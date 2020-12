Archivierter Artikel vom 20.05.2020, 13:00 Uhr

Daun

Zwei Schwerverletzte bei Motorradunfall

Bei einem Motorradunfall in der Vulkaneifel sind der Fahrer und sein Sozius schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach verlor der 29-jährige Fahrer am Dienstagabend auf einer Landstraße zwischen Daun und Mehren die Kontrolle über sein Fahrzeug, als in einer Kurve der Vorderreifen auf den Grünstreifen kam. Der 29-Jährige sowie sein gleichaltriger Begleiter stürzten mit der Maschine. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer war den Angaben zufolge zu schnell unterwegs gewesen. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden.