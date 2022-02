Worms

Zwei polizeibekannte Männer nach Überfall in U-Haft

Nach dem Überfall auf eine Apotheke in Worms sitzen zwei tatverdächtige Männer im Alter von 28 und 30 Jahren in Untersuchungshaft. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Den beiden polizeibekannten Männern wird vorgeworfen, am vergangenen Dienstag eine Apotheke in Worms überfallen und eine Apothekerin mit einem Küchenmesser bedroht zu haben. Außerdem sollen mehrere Hundert Euro aus der Kasse gestohlen worden sein.