Archivierter Artikel vom 02.08.2020, 21:40 Uhr

Saarbrücken

Zwei neue Corona-Infektionen im Saarland

Die Zahl der erwiesenermaßen mit dem Coronavirus infizierten Menschen hat sich im Saarland am Sonntag um 2 auf 2851 Fälle erhöht. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion blieb unverändert bei 174, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte (Stand: 17.00 Uhr). Wie zuvor wurden auch am Sonntag noch drei Infizierte in Krankenhäusern behandelt – intensivmedizinisch betreut werde aktuell jedoch keiner der im Saarland an Covid-19 Erkrankten, hieß es. Vier weitere Menschen gelten den Angaben zufolge als genesen – die offizielle Zahl der Genesenen erhöhte sich damit auf 2629.