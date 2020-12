Archivierter Artikel vom 05.06.2020, 19:20 Uhr

Zwei neue Corona-Infektionen im Saarland

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Saarland hat sich am Freitag um zwei Fälle auf 2723 erhöht – eine Steigerung wie am Vortag. Die Zahl der Todesfälle blieb bei 168 (Stand: 18.00 Uhr), wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte.