Archivierter Artikel vom 06.04.2020, 08:20 Uhr

Zwei Motorradfahrer bei Unfällen schwer verletzt

Adenau/Lind (dpa/lrs) – Bei zwei Unfällen im Landkreis Ahrweiler sind am Sonntag eine Motorradfahrerin und ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Letzterer wurde mit einem Hubschrauber transportiert, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Die Motorradfahrerin war auf der Bundesstraße 257 während eines Überholvorganges an einen LKW gestoßen. Die Maschine des zweiten Motorradfahrers war auf der K 29 mit dem Motorrad eines anderen kollidiert. In beiden Fälle wurde die Straße kurzfristig gesperrt.