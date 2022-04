Mertesdorf

Trier-Saarburg

Zwei Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Zwei Motorradfahrer sind bei einem Auffahrunfall in Mertesdorf nahe Trier (Kreis Trier-Saarburg) am Ostersonntag verletzt worden. Der vorausfahrende Motorradfahrer wollte am Nachmittag auf der K77 nach links abbiegen und bremste, wie die Polizei in der Nacht zu Dienstag mitteilte. Der Fahrer hinter ihm fuhr ungebremst auf. Beide Männer stürzten – einer von ihnen erlitt schwere Verletzungen. Der zweite Mann wurde leicht verletzt.