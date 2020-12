Archivierter Artikel vom 10.04.2020, 23:20 Uhr

Mainz

Zwei Millionen Mund-Nasen-Schutzmasken geliefert

Zwei Millionen Mund-Nasen-Schutzmasken und 50.000 Schutzanzüge sind am Freitagabend in Rheinland-Pfalz angekommen. Die Schutzausrüstung ist für Krankenhäuser, Pflegeheime, Gesundheitsämter und weitere Einrichtungen des Gesundheitswesens bestimmt, aber auch für Polizei und Justiz oder Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende, wie es in einer Mitteilung der Landesregierung hieß. Die Lieferungen kommen demnach aus China. Sie seien über rheinland-pfälzische Unternehmen vermittelt und über den Frankfurter Flughafen und vom belgischen Flughafen Lüttich nach Deutschland eingeführt worden.