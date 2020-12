Archivierter Artikel vom 03.07.2020, 16:30 Uhr

Diez

Zwei Menschen nach Unfall in Fahrzeug eingeklemmt

Bei einem Unfall nahe Diez an der Lahn sind am Freitagmorgen zwei Menschen in ihren Autos eingeklemmt und schwer verletzt worden. Ein 46-jähriger Fahrer habe wahrscheinlich ein vorausfahrendes Zweirad überholen wollen und dabei ein entgegenkommendes Auto übersehen, teilte die Polizei mit. Es kam zur Kollision. Dabei wurden der Mann und die 48-jährige Fahrerin des anderen Wagens verletzt. Beide kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Dieses konnte der Fahrer nach ambulanter Versorgung wieder verlassen, die 48-Jährige wurde stationär aufgenommen. Die Bundesstraße 54 zwischen Diez und Holzheim war am Morgen für rund eineinhalb Stunden gesperrt.