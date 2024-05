Ludwigshafen

Feuerwehreinsatz

Zwei Menschen bei Wohnungsbrand in Ludwigshafen verletzt

Von dpa/lrs

In einer Wohnung in Ludwigshafen bricht am Abend ein Feuer aus. Die Bewohner versuchen, den Brand selbst zu löschen – und werden dabei verletzt.