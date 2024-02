Feuerwehreinsatz

Martinshöhe

Zwei Menschen bei Brand leicht verletzt

Bei einem Brand in Martinshöhe (Kreis Kaiserslautern) sind in der Nacht zu Donnerstag zwei Menschen leicht verletzt worden. Das Feuer brach im Schlafzimmer des Hauses aus, wie die Polizei mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es durch eine Heizdecke ausgelöst worden sein. Die beiden Hausbewohner wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittler gingen von einem Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich aus.