Zwei Menschen bei Baumfällarbeiten schwer verletzt

Baumfällarbeiten sind äußerst gefährlich. Am Samstag sind in Rheinland-Pfalz gleich zwei Männer schwer verletzt worden.

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr steht auf einem Waldweg an einem Absperrband in der Nähe von Neustadt. Foto: -/Feuerwehr VG Asbach/dpa

Neustadt (Wied) (dpa/lrs) – Bei Baumfällarbeiten sind am Samstag in Rheinland-Pfalz zwei Menschen schwer verletzt worden. Zunächst wurde in Neustadt (Wied) gegen Mittag ein Mann unter einem Baum eingeklemmt, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Der Mann kam mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Baum fiel in eine andere Richtung als geplant und auf einen Traktor, wie ein Sprecher sagte. Dabei wurde ein Mensch eingeklemmt.

Rund zwei Stunden später wurde in Krautscheid ein Mann ebenfalls bei Baumfällarbeiten in einem Wald schwer verletzt. Der Mann wurde von der Wurzel eines Baumes eingeklemmt, wie es hieß. Die Feuerwehr befreite den Mann und er kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

