Archivierter Artikel vom 07.04.2020, 19:50 Uhr

Zwei Menschen bei Autounfall in Bad Marienberg verletzt

Bad Marienberg (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall in Bad Marienberg im Westerwald sind am Dienstag zwei Menschen verletzt worden. Eine Frau sei mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Unfallverursacher sei leicht verletzt worden. Ein weiterer Mann in einem dritten beteiligten Auto wurde nicht verletzt.