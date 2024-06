Zwei Männer vor Wohnhaus niedergestochen

Zwei Männer sollen einen 29-Jährigen in einer Bar kennengelernt haben und mit ihm in Streit geraten sein. Dann eskalierte die Situation.

Bad Bergzabern (dpa/lhe) – Ein 29-Jähriger soll vor seinem Wohnhaus in Bad Bergzabern (Landkreis Südliche Weinstraße) zwei Männer niedergestochen und schwer verletzt haben. Er wurde nach kurzer Flucht festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten.

Nach den ersten Ermittlungen hatte der Täter die beiden 29 und 31 Jahre alten Männer am Samstagabend in einer Bar kennengelernt und war dort mit ihnen aus bislang unbekannten Gründen in Streit geraten. Nach den Messerstichen am Sonntagmorgen wurden die beiden Opfer in einer Klinik behandelt.

Gegen den mutmaßlichen Täter wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

