Lahnstein

Zwei Männer und ein Kleinkind bei Unfall in Tunnel verletzt

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in einem Tunnel in Lahnstein (Rhein-Lahn-Kreis) sind drei Menschen verletzt worden, darunter auch ein einjähriges Kind. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme am Dienstagvormittag für rund zwei Stunden gesperrt, wie die Polizei mitteilte.