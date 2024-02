Zwei Leichtverletzte bei Unfall auf Einsatzfahrt

ARCHIV – Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Klein-Winternheim (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall während einer Einsatzfahrt in Klein-Winternheim sind zwei Polizeibeamte leicht verletzt worden. Die Beamten wichen am Montagnachmittag an einer Kreuzung in Richtung Mainzer Innenstadt einem 65-jährigen Autofahrer aus, «um einen Unfall zu vermeiden», wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Aus welcher Richtung der Fahrer kam und wie sich der Unfall genau ereignete, konnte eine Sprecherin nicht sagen. Der Einsatzwagen prallte beim Ausweichen gegen einen Baum neben der Straße. Bei dem Unfall wurden alle Airbags ausgelöst, hieß es weiter.

Der 24-jährige Fahrer des Einsatzwagens sowie die 26 Jahre alte Beifahrerin wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht und konnten kurz darauf ihren Dienst fortsetzen. Es entstand ein «erheblicher Sachschaden» am Fahrzeug, eine genaue Summe konnte die Sprecherin nicht angeben. Das Einsatzfahrzeug hatte laut der Sprecherin die Kreuzung mit Sonderzeichnen befahren. Unklar sei derzeit jedoch noch, ob es sich dabei um Blaulicht und Sirene oder nur eine dieser Möglichkeiten gehandelt hat.

Mitteilung der Polizei