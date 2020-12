Diez/Mainz

Zwei JVA-Gefangene und sechs Bedienstete Corona-infiziert

Sechs Bedienstete und zwei der fast 500 Inhaftierten der Justizvollzugsanstalt Diez sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Die infizierten Gefangenen sind nach den Vorgaben des Robert Koch-Instituts (RKI) in Quarantäne auf einer speziellen Quarantänestation und werden von medizinischem Personal fachgerecht betreut“, sagte eine Sprecherin des Justizministeriums am Dienstag in Mainz auf Anfrage. „Bislang sind keine schweren Verläufe bekannt.“