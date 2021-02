Alpenrod

Zwei Jugendliche brechen in Eis ein

Zwei 14-Jährige sind in Alpenrod (Westerwaldkreis) in einen zugefrorenen See eingebrochen. Einer der beiden konnte sich selbst retten und Hilfe rufen, der andere wurde von Rettungskräften geborgen. Die Jugendlichen seien am Donnerstag auf die Eisfläche des Sees Tongrube gelaufen, teilte die Polizei mit. Als sie in der Mitte ankamen, seien sie eingebrochen.