Mainz/Berlin (dpa/lrs) – Binnen weniger Tage haben gleich zwei grüne Bundestagsabgeordnete aus Rheinland-Pfalz ihren Rückzug nach der nächsten Bundestagswahl 2025 angekündigt: Erst Tabea Rößner, die 2021 Spitzenkandidatin der rheinland-pfälzischen Grünen war und nun auch Tobias Lindner, der Staatsminister im Auswärtigen Amt ist.

«Wir bedauern Tobias Lindners Entscheidung, sich aus privaten und persönlichen Gründen nicht erneut um einen Platz auf der Landesliste für die Bundestagswahl zu bewerben, sehr», teilten die rheinland-pfälzischen Landesvorsitzenden der Grünen, Natalie Cramme-Hill und Paul Bunjes am Dienstag mit. Rößner wiederum habe sich einen Namen als profilierte Medien- und Digitalpolitikerin gemacht, streite seit Jahrzehnten für den Ausbau der erneuerbaren Energien und für eine nachhaltige Mobilität.

Tabea Rößner (Bündnis 90/Grüne) spricht im Bundestag zur Impfpflicht. (zu dpa: «Zwei grüne Bundestagsabgeordnete treten nicht mehr an») Foto: Michael Kappeler/DPA

Rößner, die schon seit 2009 im Bundestag sitzt, hatte sich am vergangenen Freitag in einem Brief an die Grünen-Mitglieder gewandt. Sie habe sich nach reiflicher Überlegung dafür entschieden, bei der kommenden Bundestagswahl nicht mehr zu kandidieren. «Nun ist Zeit für etwas Neues», schrieb sie. Insgesamt sitzen im aktuellen Bundestag fünf grüne Abgeordnete aus Rheinland-Pfalz, neben Lindner und Rößner sind das Armin Grau, Misbah Khan und Corinna Rüffer.