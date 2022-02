Zwei Gemeinden in Rheinland-Pfalz am Morgen ohne Strom

Koblenz (dpa/lrs). In den Gemeinden Vordereifel und Adenau in Rheinland-Pfalz ist in der Nacht auf Donnerstag der Strom ausgefallen. Gegen 2.30 Uhr sei es zu einer Störung gekommen, die am frühen Morgen noch andauerte, wie ein Sprecher der Polizei in Koblenz mitteilte. Die Ursache für den Stromausfall in den beiden benachbarten Gemeinden in den Landkreisen Mayen-Koblenz und Ahrweiler war demnach zunächst unbekannt.

Ein Sturm hat in Rheinland-Pfalz in der Nacht für zahlreiche entwurzelte Bäume gesorgt. Es habe zunächst keine Personen- oder große Sachschäden gegeben, wie die Polizei der Landesleitstelle in Mainz mitteilte.

