Notfälle

Koblenz

Zwei gekenterte Bauarbeiter aus Rhein gerettet

Zwei mit ihrem Arbeitsboot gekenterte Bauarbeiter sind am Montag in Koblenz aus dem Rhein gerettet worden. Einer der Männer habe sich an einem Arbeitsponton festgehalten, der andere habe im Wasser getrieben, teilte die Wasserschutzpolizei Koblenz mit. Die Arbeiter wurden zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Beide hatten Rettungswesten getragen.