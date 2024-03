Zwei Frauen an der Spitze der IHK für Rheinhessen

Anzeige

Mainz (dpa/lrs). An der Spitze der Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen stehen künftig zwei Frauen. Karina Szwede sei zur neuen Hauptgeschäftsführerin und Lisa Haus zur stellvertretenden Hauptgeschäftsführerin bestellt worden, teilte die Kammer nach einer Vollversammlung am Dienstag in Mainz mit. Erstmals in der Geschichte der IHK, die im vergangenen Jahr ihr 225-jähriges Jubiläum feierte, führen damit zwei Frauen die Geschäfte der Institution.

Die 52 Jahre alte Szwede wechselt aus der IHK Koblenz nach Rheinhessen und folgt ab Juli auf Günter Jertz, der nach zwanzig Jahren in der Geschäftsführung für Ende Juni seinen Abschied angekündigt hat. Die 33-jährige Lisa Haus war den Angaben zufolge bislang Geschäftsführerin für die Bereiche Berufsbildung und Unternehmensservice bei der IHK für Rheinhessen. Die Industrie- und Handelskammer setzt sich für die Belange von 42.000 Unternehmen in der Region ein.