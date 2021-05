Koblenz

Zwei Festnahmen nach Drogenfund bei Autobahnkontrolle

Ein Mann und eine Frau sind auf der Autobahn 61 bei Koblenz mit zahlreichen Drogen an Bord gestoppt worden. Zoll-Beamten hielten den Wagen der beiden am Samstag bei einer Routine-Kontrolle auf der Autobahn 61 an, wie das Hauptzollamt Koblenz am Donnerstag mitteilte.