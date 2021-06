Gau-Bickelheim

Zwei Fahrer bei Autounfall schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Autobahn in der Nähe von Gau-Bickelheim (Kreis Alzey-Worms) sind am Freitag zwei Männer schwer verletzt worden. Ein 64-Jähriger war aus unbekanntem Grund plötzlich in Schlangenlinien über beide Fahrstreifen der A61 gependelt, teilte die Polizei in Mainz mit. Als ein anderer Fahrer (65) vor ihm das im Rückspiegel sah, wich er vorsichtshalber auf den Standstreifen aus.