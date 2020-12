Archivierter Artikel vom 18.03.2020, 10:30 Uhr

Bodenheim

Zwei Drittel der Rebflächen mit Weißweinsorten bepflanzt

Zwei Drittel der Weinberge in den 13 deutschen Anbaugebieten sind mit weißen Rebsorten bepflanzt. Ihr Anteil nahm seit 2006 stetig zu und erreichte im vergangenen Jahr 68.911 Hektar der bundesweiten Gesamtrebfläche von 103.079 Hektar, wie das Deutsche Weininstitut (DWI) in Bodenheim bei Mainz mitteilte. Diese Entwicklung entspreche dem geänderten Konsumverhalten der Verbraucher in Deutschland, erklärte DWI-Geschäftsführerin Monika Reuler. „Sie greifen nach dem Rotweinboom, der Mitte der 90er Jahre einsetzte, seit 2009 wieder öfter zum Weißwein.“