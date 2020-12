Archivierter Artikel vom 15.07.2020, 14:00 Uhr

Mainz

Zwei Drittel aller Grundschulen im Medienkompetenz-Programm

Im kommenden Schuljahr werden 266 weitere Grundschulen in Rheinland-Pfalz in das Programm „Medienkompetenz macht Schule“ aufgenommen. Seit der Erweiterung des Programms auf die Primarstufe vor drei Jahren sind damit mehr als zwei Drittel aller Grundschulen dabei, wie das Bildungsministerium am Mittwoch in Mainz mitteilte. Bis 2023 sollen alle 963 Grundschulen mit dem im Programm enthaltenen Startpaket an Informations- und Kommunikationstechnik ausgestattet werden.