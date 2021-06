Berlin/Saarbrücken

Zwei Corona-Neuinfektionen im Saarland – Inzidenz bei 7,2

Innerhalb eines Tages sind im Saarland zwei neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus wurden nicht registriert. Das geht aus den Daten des Robert Koch-Instituts vom Montag hervor. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg demnach leicht auf 7,2 (Stand 3.13 Uhr), am Vortag lag sie bei 7,1. Seit Beginn der Pandemie wurden im Bundesland 41.453 Corona-Fälle gezählt, 1019 Menschen starben in Verbindung mit dem Virus. Am Montag sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.