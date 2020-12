Archivierter Artikel vom 03.10.2020, 10:40 Uhr

Saarbrücken

Zwei Brände und Einbrüche: Verdächtiger muss vor Haftrichter

Nachdem in Saarbrücken ein Restaurant und ein Möbelmarkt in Flammen aufgegangen sind, soll ein verdächtiger Jugendlicher einem Haftrichter vorgeführt werden. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Sonntag auf Anfrage mit. Der 17 Jahre alte Verdächtige war nach den Bränden am Vortag festgenommen worden. Ersten Ermittlungen zufolge könnte er beide Brände gelegt haben. Das Restaurant brannte aus.