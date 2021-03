Mackenbach/Erzenhausen

Zwei Brände in einer Nacht: hoher Sachschaden

Bei zwei Bränden in einer Nacht ist in Mackenbach und Erzenhausen – beides im Kreis Kaiserslautern gelegen – nach Polizeiangaben hoher Sachschaden entstanden. Bei den Bränden am Sonntagabend und in der Nacht zu Montag seien eine Garage, ein Carport und eine angrenzende Scheune in Brand geraten, hieß es am Montag. Die Ursache des Feuers sei noch unklar.