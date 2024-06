Zwei Bienenvölker durch Brand zerstört

Anzeige

Speyer (dpa/lrs). Zwei Bienenvölker sind durch einen Brand vollständig zerstört worden. Der Eigentümer entdeckte die toten Bienen am Mittwoch in einem frei zugänglichen Bereich in Speyer, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Polizei sucht nun nach den unbekannten Tätern, die die Bienenstöcke zwischen dem 23. Mai und diesem Mittwoch angezündet haben sollen. Es brannten nicht nur die Bienenstöcke aus, auch ein Großteil der Tiere verstarb. Der Sachschaden soll sich den Angaben zufolge auf etwa 1000 Euro belaufen.

Polizeimeldung