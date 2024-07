Zwei Autos stoßen in Bexbach zusammen – zwei Schwerverletzte

Anzeige

Bexbach (dpa/lrs). Zwei Autofahrer sind bei einem Frontalzusammenstoß in Bexbach (Saarpfalz-Kreis) schwer verletzt worden. Die beiden 27 und 41 Jahre alten Männer waren in der Nacht mit ihren Autos in entgegengesetzte Richtungen unterwegs, als sie aus noch unbekannten Gründen zusammenprallten, wie die Polizei mitteilte. Der 27-Jährige war nach dem Unfall in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. An beiden Autos entstand ein Totalschaden. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen und hat einen Gutachter beauftragt.