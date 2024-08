Ein 31-Jähriger will links abbiegen – und soll dabei die Vorfahrt eines anderen Autofahrers missachtet haben. Alle Insassen der beiden Autos werden verletzt.

Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt". (zu dpa: «Zwei Autos prallen in Haßloch zusammen – fünf Verletzte»)

Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt". (zu dpa: «Zwei Autos prallen in Haßloch zusammen – fünf Verletzte») Foto: Lino Mirgeler/DPA

Haßloch (dpa/lrs) – Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Haßloch sind alle fünf Insassen verletzt worden. Ein 31-Jähriger habe beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines entgegenkommenden 59-jährigen Autofahrers missachtet, so dass es zur Kollision kam, teilte die Polizei mit. In den Autos saßen zudem drei Frauen im Alter von 53, 54 und 74 Jahren.

Alle fünf Insassen wurden von Rettungskräften erstversorgt und dann mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Die Unfallstelle wurde für rund 90 Minuten voll gesperrt.