Archivierter Artikel vom 17.07.2020, 07:00 Uhr

Kleinich

Zwei Autos krachen nach Überholmanöver gegen Bäume

Bei einem Verkehrsunfall bei Kleinich (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ist eine Frau gestorben. Wie die Polizei Trier am Freitagmorgen mitteilte, wurden fünf weitere Menschen schwer verletzt. Bei dem Unfall waren in der Nacht auf Freitag zwei Autos bei einem Überholmanöver zunächst zusammengestoßen und dann gegen Bäume am rechten Straßenrand gekracht. Die gestorbene Frau saß als Beifahrerin im überholenden Auto. Der Fahrer sowie die vier Schwerverletzten aus dem zweiten Wagen wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Bundesstraße 327 war zeitweise komplett gesperrt.