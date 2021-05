Zwei Autos geraten in Gegenverkehr: Fünf Verletzte

Neustadt an der Weinstraße (dpa/lrs) – Bei zwei Kollisionen im Gegenverkehr nahe Neustadt an der Weinstraße sind am Samstagnachmittag kurz hintereinander fünf Menschen verletzt worden. Auf der L516 sei ein 26-Jähriger mit seinem Wagen auf die linke Fahrbahn gekommen und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Durch den Aufprall wurde sein Fahrzeug in den Straßengraben geschleudert. Beide Fahrer wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 26 Jahre alte Fahrer musste eine Blutprobe abgeben, da es Hinweise auf Fahruntüchtigkeit gab. Warum er von seiner Fahrspur abkam, war noch unklar.