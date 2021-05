Pirmasens

Zuzugssperre für Geflüchtete wird nicht verlängert

Die seit 2018 geltende Zuzugssperre für bestimmte Asylbewerber in Pirmasens wird nicht um ein weiteres Jahr verlängert. Das zuständige Ministerium habe den Antrag mit Verweis auf die „deutliche Verbesserung der Lage“ in der Stadt abgelehnt, sagte Oberbürgermeister Markus Zwick am Freitag. „Sehr glücklich bin ich darüber nicht, weil ich eine Verlängerung um ein Jahr beantragt hatte, nachdem ich mit Kindergärten und Schulen gesprochen habe, die mit der Integrationsarbeit besonders belastet sind“, sagte der CDU-Politiker. Das Land habe jedoch anders entschieden.