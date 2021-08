Trier

Zustand von angefahrenem Fußgänger „weiterhin kritisch“

Der bei einem mutmaßlichen illegalen Autorennen in Trier angefahrene Fußgänger kämpft mit schwersten Verletzungen. Sein Gesundheitszustand sei nach den vorliegenden Erkenntnissen weiterhin kritisch, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen am Mittwoch in Trier auf Anfrage.