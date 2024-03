Zusammenstoß mit E-Scooter: 16-Jähriger schwer verletzt

In der Nacht fährt ein Auto frontal gegen zwei Jugendliche auf einem E-Scooter. Der Autofahrer war vermutlich betrunken.

ARCHIV - E-Scooter fahren in der Nacht durch eine Straße. Foto: Henning Kaiser/dpa

Neunkirchen (dpa/lrs) – Ein 16-Jähriger ist bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem E-Scooter in Neunkirchen lebensgefährlich verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei am Samstagvormittag mitteilte, fuhr ein zweiter 16-Jähriger in der Nacht zum Samstag mit ihm auf dem Roller und erlitt schwere Verletzungen. Das Auto und der E-Scooter stießen demnach frontal zusammen. Der 30-jährige Autofahrer stand laut Polizei vermutlich unter Alkoholeinfluss.

Die beiden Jugendlichen waren gemeinsam auf dem E-Scooter auf einem Radfahrstreifen im Stadtteil Wiebelskirchen gefahren, wie die Sprecherin sagte. Der Autofahrer fuhr demnach in entgegengesetzter Richtung. Das Auto sei dann nach links auf die Gegenfahrbahn abgekommen und mit dem Roller zusammengestoßen. Der lebensgefährlich Verletzte war laut Polizei der Fahrer des E-Scooters. Er sei in der Nacht notoperiert worden. Zunächst hatte der «Saarländische Rundfunk» berichtet.