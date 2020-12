Archivierter Artikel vom 28.10.2020, 16:40 Uhr

Kastellaun

Zusammenstoß auf B327: eine Tote und zwei Schwerverletzte

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos auf einer Bundesstraße im Rhein-Hunsrück-Kreis ist eine 39 Jahre alte Frau gestorben. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Wagen der Frau sei am Morgen auf der B327 bei Kastellaun mit einem Transporter zusammengestoßen. Die Frau erlitt demnach tödliche Verletzungen, der Fahrer des Transporters wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.