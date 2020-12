Archivierter Artikel vom 20.07.2020, 11:30 Uhr

Zusammengeschlagener Mann kann Krankenhaus wieder verlassen

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein 24 Jahre alte Mann, der am Wochenende von Unbekannten in Saarbrücken zusammengeschlagen worden ist, hat das Krankenhaus wieder verlassen können. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte, sind die Hintergründe der Tat weiterhin unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt demnach wegen gefährlicher Körperverletzung.